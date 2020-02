Il Barcellona sta vivendo un periodo poco felice, soprattutto per le vicende extra-campo e per i dissidi tra squadra e società. Tuttavia, in rosa ha il calciatore più forte del mondo, Leo Messi, che in allenamento -come in partita- delizia i suoi tifosi con numeri pazzeschi. Di seguito, il video di una giocata nell’allenamento di ieri.

Visualizza questo post su Instagram 🚲 @leomessi 🤯 Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona) in data: 18 Feb 2020 alle ore 3:08 PST