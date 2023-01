Zaniolo, si va verso un’altra tribuna: la decisione per il Napoli

Sempre più complicata la situazione di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 oggi si è allenato col gruppo ma la sua richiesta di essere ceduto rischia di farlo stare in tribuna anche domenica, nel match col Napoli. Dopo la mancata convocazione per il match con lo Spezia, Zaniolo dovrebbe stare fuori anche per la prossima partita, in attesa di qualche novità sul fronte mercato, in chiusura il 31 gennaio.

Per ora è arrivata soltanto un’offerta dal Newcastle: prestito a 5 milioni più 35 per il riscatto vincolato, però, alle presenze con la squadra inglese. Come riporta Calciomercato.it la Roma avrebbe rifiutato l’offerta, intenzionata a cedere il giocatore in via definitiva e in attesa di una mossa del Milan.