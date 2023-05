Zielinski chiesto da un suo ex allenatore, rimarrebbe in Italia

Come riportato da Il messaggero, il futuro di Maurizio Sarri è in bilico. La sua permanenza alla Lazio dipende da una serie di garanzie che il tecnico ex Napoli e Juventus avrebbe chiesto al presidente Claudio Lotito. Sarri, che ha ricevuto offerte dagli Emirati Arabi, vorrebbe fare un salto di qualità per puntare in alto l’anno prossimo. Tra i colpi chiesti al patron biancoceleste, ci sarebbe anche Piotr Zielinski. Il futuro del centrocampista del Napoli potrebbe essere lontano dagli azzurri, e la Lazio di Sarri potrebbe essere una meta plausibile per il polacco che ritroverebbe il suo ex allenatore.