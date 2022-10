Zoff: “Napoli? Finora non ha avuto rivali, contento per Meret”

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la lotta scudetto. Ecco un estratto:

“La Juve è in difficoltà ed anche le concorrenti del Napoli per lo scudetto sono in difficoltà. Il Napoli sta facendo cose straordinarie e senza dubbio sta andando oltre le previsioni. Sta facendo bene su tutti i fronti, dal punto di vista del gioco e dei risultati. Fin qui non ha avuto avversari.

Kvaratskheila? Trovare uno così non è semplice, son stati bravissimi al Napoli.

Scudetto? Non so se il Napoli lo vincerà anche se ha tutte le carte in regola. Dieci punti di distacco dalla Juve? Non sono impossibili da recuperare, io quando ero alla Lazio recuperai undici punti alla prima. Oggi non c’è solo la Juve per il Napoli, c’è anche il Milan, l’Inter, la Lazio e l’Atalanta. Se il Napoli tiene questo ritmo non c’è n’è per nessuno.

Meret? Deve continuare così, io l’ho difeso dicendo che avrebbe dovuto giocare per fare esperienza. Adesso gioca, ha tutte le qualità per far bene, ma non è arrivato a cavallo. Il portiere va a cavallo, ma senza sella. Son contento per Meret e per il Napoli, è un portiere da nazionale”.