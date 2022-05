La prossima partita contro il Genoa sarà l’ultima di Lorenzo Insigne al Maradona. Il capitano degli azzurri, che ha esordito nell’ormai lontano 2010, il prossimo anno giocherà in Canada. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli sta pensando ad ulcune iniziative da tenersi allo stadio per salutare come si deve il suo ormai futuro ex capitano.