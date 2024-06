Cds – Napoli: Conte pensa ad un nuovo ruolo per Olivera: i dettagli

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, studia i suoi nuovo giocatori impegnati tra Europei e Copa America. Uno degli osservati speciali è Mathias Olivera, per il quale i tecnico avrebbe in mente un nuovo ruolo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Mathías Olivera non vede l’ora di conoscere Conte. È una curiosità reciproca. Il difensore del Napoli ha le caratteristiche giuste per il gioco veloce, aggressivo, fisico e verticale che il nuovo allenatore del Napoli ha da sempre in mente. E in più, Olivera può vantare un’ulteriore preziosa arma: la duttilità. Oltre al ruolo di terzino sinistro, infatti, l’ex Getafe potrebbe diventare un jolly prezioso in altre posizioni. Nell’amichevole contro il Messico, vinta 4-0 dal suo Uruguay, Olivera è stato schierato centrale accanto a Gimenez. Aveva ricoperto lo stesso ruolo anche a marzo contro la Costa d’Avorio. Una soluzione in più per il ct Bielsa in vista della Copa America di questa estate. E ovviamente Conte seguirà con attenzione i progressi di Olivera immaginando la sua collocazione tattica nel Napoli della prossima stagione. Terzino di spinta, certo, ruolo naturale. Ma all’occorrenza anche altro, magari possibile braccetto sinistro se sarà difesa a tre. Valutazioni tattiche da rimandare inevitabilmente al prossimo futuro. Olivera, anni 26, ripartirà dalle 68 gare con 3 gol nei suoi primi due anni di Napoli vissuti alternandosi con Mario Rui sulla corsia mancina”.