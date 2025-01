Conte: “Dobbiamo dare fastidio, costruire pezzo dopo pezzo, non sperare nel miracolo”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita dopo la sfida contro il Verona. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Nelle ultime partite anche noi, che eravamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, abbiamo dovuto far fronte. Avevamo avuto solo l’infortunio di Lobo, ultimamente è inevitabile, l’infortunio fa parte della stagione. Nei momenti di difficoltà si capisce che tipo di lavoro stiamo facendo, chi gioca comunque porta a casa la pagnotta. Mi ricordo ancora che quando si è infortunato Buongiorno c’era molta sfiducia per Juan Jesus, bisogna dare merito anche al calciatore che sta mettendo in campo ciò che faceva in allenamento. Spinazzola ha fatto due ottime prestazioni, oggi ha sostituito Olivera che sta facendo un ottimo campionato. Tutti credono nel miglioramento, la squadra sta crescendo, è un motivo d’orgoglio e soddisfazione. È partito quest’estate un progetto, mi auguro che possa proseguire, personalmente non accetterei mai che il Napoli venisse visto come un club di passaggio per i calciatori, noi dovremmo cercare di lavorare per rendere il Napoli competitivo ogni anno, non sperando nel miracolo ma mettendo dentro pezzo su pezzo. Dobbiamo essere contenti del lavoro che stiamo facendo, ho la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. È importante il percorso che stiamo facendo, è giusto che il tifoso sogni, voi la fate troppo facile, noi dobbiamo alimentare il sogno lavorando sapendo che abbiamo appena iniziato questo viaggio. Servono pazienza, tempo e volontà da parte di tutti per fare in modo che ogni anno il Napoli sia un problema per tutte le altre. La squadra sta crescendo, stiamo dimostrando che c’è il coinvolgimento di tutta la rosa. In questo momento siamo in alto, cerchiamo di rimanere lì, noi dobbiamo cercare di dare fastidio fino alla fine, qualcosa stiamo facendo visto che stanno iniziando a preoccuparsi del Napoli. Non fa piacere perdere giocatori importanti per strada, ancora non c’è nessuna cessione di Kvaratskhelia, siamo pronti per qualsiasi evenienza, oggi la squadra ha dimostrato grande maturità. Non si fa condizionare dalle voci di mercato, ho degli ottimi uomini al di là di ottimi calciatori, così sono felice di andare a Castel Volturno ogni giorno”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise