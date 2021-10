Domenichini a Sky: “Siamo stati bravi a gestire. Con le 5 sostituzioni sono tutti motivati”

Marco Domenichini, vice allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Bologna. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Insigne è un grande rigorista. Siamo stati bravi a gestire la partita. Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno tenuto sotto controllo la partita. Il Napoli è un gruppo sano, con grande qualita’. Tutti seguono il mister. C’e’ impegno, voglia e determinazione massima. Con le 5 sostituzioni sono tutti motivati. E’ fondamentale non avere gente scontenta. Tutti si sentono parte del gruppo. Abbiamo ragazzi sempre disponibili e pronti a dare sempre il massimo. Il rapporto tra Spalletti e Napoli e’ molto buono, al di la’ che gli hanno rubato la macchina, chiaramente e’ una battuta. Spalletti si trova molto bene in città. Di Lorenzo non ha potuto mai riposare. Ci sono calciatori che danno un qualcosa in piu’. Difesa parte forte? Si, ma c’e’ un centrocampo che copre in fase difensiva. Il merito e’ di tutti. La difesa sta facendo delle buone cose”.