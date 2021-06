Sembrava essere il club in pole il Napoli per Toma Bašić, ma nella corsa al giocatore si è inserita prepotentemente la Lazio di Maurizio Sarri. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che parla di un’accelerata importante dei biancocelesti per il mediano sulla base di 10 milioni di euro, come richiesto dal Bordeaux, e 1,5 milioni d’ingaggio al calciatore per cinque anni: si accende, pertanto, il braccio di ferro tra Giuntoli e l’ex tecnico partenopeo.