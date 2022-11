Il Mattino: “Liverpool-Napoli senza ritmo, agonismo non da Champions”

L’edizione odierna de Il Mattino ha commentato la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool, vinta dagli inglesi 2-0. L’analisi del quotidiano si sofferma sul già certo passaggio del turno da parte di entrambe le squadre. Ecco quanto riportato:

“Lucianone ha edificato una squadra da battaglia: in campo gonfia il petto. Ma ad Anfield non è facile (e non c’è nulla di male) mostrare il proprio strapotere fisico. Nessun passo indietro, sia chiaro: Napoli e Liverpool giocano sapendo già di essere qualificate e qualcosa questo pur significa. Non c’è bisogno del sacro fuoco, non c’è bisogno di correre rischi. Il ritmo sembra non proprio quello di una notte da Champions, pure l’agonismo è sui livelli di ‘ma chi ce lo fa fare?'”.