Duro attacco de Il Mattino dopo il ko del Napoli contro la Fiorentina. Per il quotidiano napoletano una buona parte delle colpe va ascritta a Luciano Spalletti che non è stato in grado di dare idee alla squadra. Nemmeno i cambi riescono a far rientrare gli azzurri in partita e solo una magia di Mertens e una zampata di Petagna evitano al Napoli l’eliminazione già nei 90′ di gioco.