Insigne, Allan e Zielinski tra i migliori ma non basta

Il Napoli per ordine tattico è protagonista di una delle migliori prestazioni della stagione ma per un errore di Ospina perde ancora, è la terza sconfitta su quattro gare nella gestione Gattuso. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 4,5: Attento e reattivo sulle uscite, si fa trovare pronto sul tiro dalla distanza di Milinkovic Savic, sicuramente il gioco con i piedi migliora con il colombiano fino al gravissimo errore, un eccesso di sicurezza che regala la vittoria alla Lazio.

HYSAJ 6,5: Uno dei migliori in campo, è attento in fase difensiva e rispetto alla gara contro l’Inter alza il livello della qualità nell’impostazione del gioco, nella ripresa prova anche una sortita offensiva con tiro di sinistro ribattuto dagli avversari. Bravissimo in chiusura

MANOLAS 6: Tempestivo nelle uscite in scivolata, discreto anche nell’impostazione del gioco e nei duelli con Immobile.

DI LORENZO 6,5: Gioca ancora in un ruolo non suo, nel palleggio talvolta forza la giocata e rischia, provvidenziale su Milinkovic Savic in occasione del regalo di Mario Rui a fine primo tempo.

MARIO RUI 5,5: Commette nei minuti finali del primo tempo un errore in area di rigore che poteva costare caro, la prestazione è ordinata, copre abbastanza bene il campo. Mancano anche a lui un po’ di coraggio e qualità nella fase offensiva.

ALLAN 6,5: Tra i migliori in campo, ruba palla, imposta con qualità e scuote il Napoli con la prima azione pericolosa degli azzurri, è uno dei pochi a scuotere il palleggio scolastico. (Dall’84’ Llorente 6: Ha pochi minuti a disposizione e senza l’opposizione di Lulic forse avrebbe regalato il pareggio)

FABIAN RUIZ 6: Non è il suo ruolo, s’adatta ed è protagonista della prestazione più incoraggiante svolta nel ruolo.

ZIELINSKI 6,5: Inventa un gran tiro che si stampa sul palo, è uno di quelli che rischia di più la giocata, è fermato dalla sfortuna.

CALLEJON 5,5: Tenta qualche buon movimento, attacca discretamente la profondità ma gli mancano il coraggio e l’esecuzione tecnica della giocata in varie situazioni. (Dall’88’ Elmas s.v.: Cinque minuti per lui in cui riesce anche ad avere qualche buon spunto)

MILIK 5: Fa tutto bene fuori dall’area di rigore, apre il gioco, si muove tanto senza palla per uscire dalla linea, gli manca l’attacco alla porta, potrebbe fare molto di più sui cross bassi dalle fasce, su qualche respinta di Strakosha, non si fa mai trovare mai nel posto giusto.

INSIGNE 6,5: È propositivo, viene dentro al campo, tra le linee, impegna Strakosha su qualche conclusione, come al solito gli manca la giocata vincente. (Dal 91′ Lozano s.v.: Pochissimo il tempo a sua disposizione)

GATTUSO 6: La squadra ha espresso per ordine tattico una delle migliori prestazioni della stagione, non riesce a liberarsi dalla sfortuna, dalla maledizione degli errori individuali e perde la seconda gara consecutiva, la terza su quattro nella gestione Gattuso. L’unico appunto è che qualche minuto prima del gol subito poteva schierare Llorente o Lozano per aumentare il peso offensivo.

Ecco il tabellino del match:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35’st Berisha), Alberto (44’st Jony), Lulic; Caicedo (18’st Cataldi), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André Anderson, Adekanye, Jorge Silva. Allenatore. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Ruiz, Allan (38’st Llorente), Zielinski; Callejon (42’st Elmas), Milik, Insigne (45’st Lozano). A disposizione: Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 37’st Immobile (L)

NOTE: Ammoniti Lazzari, Lulic (L); Manolas, Rui (N). Recupero 2’pt – 3’st.