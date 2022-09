Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti tentato dall’idea Politano

Il Napoli, dopo la delusione per il doppio pareggio contro Fiorentina e Lecce, affronta in trasferta un cliente ostico come la Lazio (calcio d’inizio alle 20:45). Metabolizzato il dibattito sul turn-over e su ciò che non ha funzionato contro il Lecce, il Napoli riparte da un altro tour de force: domani sera la Lazio e mercoledì c’è il Liverpool.

Spalletti pensa di tornare ai meccanismi che hanno funzionato nelle prime quattro giornate, anche a Firenze in cui al di là del risultato la squadra ha giocato abbastanza bene. Dovrebbe essere rispolverato il 4-3-3, in porta ci sarà Meret, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim e Mario Rui. Tornerà Lobotka in cabina di regia con Anguissa e Zielinski da interni di centrocampo. Sulla zona destra dell’attacco Politano dovrebbe essere in vantaggio nel ballottaggio con Lozano. Kvaratskhelia dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, partendo da sinistra con Osimhen al centro dell’attacco.

Sarri sceglie Vecino, fiducia alla Lazio che sconfisse l’Inter

Sarri non è mai stato un amante del turn-over, probabilmente lo farà giovedì in Europa League contro il Feyenoord. Pedro dovrebbe essere convocato ma non è al meglio a causa dei soliti problemi alla caviglia. Luis Alberto mercoledì contro la Sampdoria è tornato in campo dal primo minuto ma va gestito, è probabile che Sarri ripartirà dalla formazione che sconfisse 3-1 l’Inter. In porta ci sarà Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic formeranno la linea difensiva, Cataldi agirà in cabina di regia con Milinkovic Savic e Vecino interni a supporto del tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Luis Alberto e Pedro (se riuscirà a far parte dei convocati) possono essere delle preziose armi per Sarri a gara in corso. Ci sono poi anche Cancellieri, Basic e Marcos Antonio come risorse importanti dalla panchina.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Ndombele, Gaetano, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lozano, Simeone. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise