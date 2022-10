RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Perugia 2-0 (41′ p.t. Picca; 42′ s.t. Ricciardi)

17:25 Fine del match

43′ – Il Napoli rischia di fare il tris: Esposito mette un mezzo un tirocross sul quale però Ricciardi non arriva

42′ – GOOOOLLLL!!! RADDOPPIO NAPOLI!!! Ripartenza degli azzurrini, palla per Ricciardi nello spazio che controlla bene, avanza e fulmina Belia

41′ – Mischia in area di rigore del Napoli sugli sviluppi di un corner per il Perugia: batti e ribatti, tiro di Liberti respinto dalla difesa

40′ – 4′ di recupero

38′ – Ammonito Ricciardi per un fallo su Barboni

35′ – Che occasione per il Napoli! Iovine entra in area di rigore e calcia di sinistro a lato

33′ – Nel Napoli esce D. Distratto ed entra Ricciardi; esce Napoletano entra Poggi

26′ – Cambio Napoli: esce Cannavacciuolo, entra Esposito

25′ – Cambi nel Perugia: dentro Romani e Liberti, fuori Montagna e Pirani

23′ – Azione campo aperto, triangolo tra D. Distratto e Cimmaruta, cross pericoloso di quest’ultimo: Belia riesce solo a toccare, recupero fondamentale di Crisci che mette il pallone in corner evita il tiro a porta vuota di Distratto

22′ – Che break di F. Distratto, ruba palla a centrocampo e va via in progressione verso la porta avversaria, calcia ma Belia para

18′ – Belia esce per anticipare l’attaccante del Napoli, Cimmaruta riceve il pallone, stop di petto e pallonetto ma non riesce a segnare l’eurogol! Il pallone finisce a lato

14′ – Nel Napoli dentro anche Iovine per Picca

14′ – Cambi nel Napoli: fuori P. Garofalo dentro Di Fiore; esce Giglio ed entra Testa

14′ – Cross dalla sinistra di Duro per Monaco che colpisce al volo di piatto destro: bella parata di Sorrentino con un gran riflesso, blocca il pallone in due tempi

13′ – Doppio cambio Perugia: fuori Salustri e Massari, dentro Barboni e Calzoni

10′ – Monaco soffia palla a C. Garofalo, arriva dentro l’area e mette un bel cross: intervento di F. Distratto provvidenziale con una gran diagonale

7′ – Triangolazione tra Napoletano e D. Distratto, quest’ultimo si accentra e va al tiro che finisce fuori

6′ – Cresci trattiene F. Distratto spezzando una ripartenza degli azzurri e viene ammonito

3′ – Perugia nell’area del Napoli, sul cross dalla sinistra interviene C. Garofalo, successiva seconda palla conquistata da Mannarini ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa

1′ – Bella giocata di D. Distratto, che raccoglie palla sulla sinistra al limite dell’area, bel movimento a entrare dentro e calcia di destro a incrociare: palla di poco a lato

16:41 – Inizia la ripresa, tre cambi nel Perugia: fuori Rinalducci, Testerini e Cardoni. Dentro Cresci, Giordani e Mannarini

16:30 – Fine primo tempo

42′ – Siamo oltre il tempo regolamentare per il tempo che si è perso per le maglie del Perugia

41′ – GOOOOLLLL DEL NAPOLI!!! L’azione si sviluppa sulla sinistra con D. Distratto che tira, il portiere respinge in maniera goffa e arriva Picca con il tap-in vincente!

40′ – Punizione dalla sinistra per il Napoli, allontana il portiere, gran tiro di Cimmaruta a lato

40′ – Ammonito Salustri per un fallo su Picca

39′ – Ammonito mister Annunziata per proteste

34′ – Brutta palla persa da Cimmaruta, ne viene fuori un’azione insistita del Perugia con l’ultimo assist per Montagna ma il suo tiro finisce di poco a lato. Rischia grosso il Napoli

33′ – Angolo del Perugia, dopo una deviazione ci prova Monaco ma il suo tentativo finisce alto sopra la traversa

30′ – Occasione sprecata! Bell’azione sull’asse Cannavacciuolo-Picca, che mettono Giglio in condizione di tirare dall’altezza del dischetto, ma calcia alto di sinistro

27′ – Ammonito Napoletano per un fallo su Salustri

25′ – Picca si gira all’ingresso dell’area di rigore, prova il tiro che però termina alto sopra la traversa

19′ – Conclusione di D. Distratto che viene deviata e finisce debole e centrale tra le braccia del portiere

16′ – Conclusione di Cimmaruta da buona posizione, deviata in corner. Poi nulla di fatto

15′ – I numeri delle maglie del Perugia non si sostengono più sulle maglie e per evitare che la partita venga sospesa, il Napoli ha dato le proprie maglie bianche con i numeri giusti. E’ una sorta di ‘Napoli contro Napoli’

8′ – Che giocata di Giglio! Stop spettacolare e poi palla a tagliare che mette in porta per D. Distratto che si fa ipnotizzare da Belia, bravo a chiudergli lo specchio

6′ – Azione travolgente sulla sinistra, cross basso di F. Distratto, anticipato di un soffio Giglio, poi un batti e ribatti e l’azione termina con un fallo a favore del portiere avversario

3′ – Altro angolo, palla dentro l’area piccola, grande mischia ma nulla di fatto

3′ – Prova il tacco P. Garofalo, ma viene deviato di nuovo in corner

1′ – Napoli in campo con il 4-3-3: davanti a Sorrentino ci sono Lupacchio, P. Garofalo, C. Garofalo, F. Distratto. Cimmaruta davanti alla difesa con Cannavacciuolo e Napoletano come interni. Attacco formato da D. Distratto, Picca e Giglio. Nel Perugia, Testerini dietro Monaco e Cardoni

15:44 – Inizia il match, batte il Napoli

Il numero 11 del Perugia gioca senza numero

Inizio ritardato di qualche minuto, perché i giocatori del Perugia hanno dei problemi con i numeri delle maglie

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Lupacchio, 3 F. Distratto, 4 Cimmaruta, 5 P. Garofalo, 6 C. Garofalo, 7 D. Distratto, 8 Cannavacciuolo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Giglio. A disp. 12 Giordano, 13 Amendola, 14 Di Fiore, 15 Esposito, 16 Minopoli, 17 Ricciardi, 18 Poggi, 19 Iovine, 20 Testa. All. Annunziata.

Perugia: 1 Belia, 2 Salustri, 3 Duro, 4 Rinalducci, 5 Massari, 6 Mori, 7 Montagna, 8 Pirani, 9 Monaco, 10 Testerini, 11 Cardoni. A disp. 12 Romagnoli, 13 Micheli, 14 Romani, 15 Liberti, 16 Barboni, 17 Cresci, 18 Giordani. 19 Calzoni, 20 Mannarini. All. Papini.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Perugia, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini sono terzi in classifica insieme a Sassuolo e Ternana a quota sette punti, un percorso migliorato nelle ultime due gare in cui il Napoli ha battuto il Sassuolo in trasferta e il Pisa in casa. Le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta classificata, invece, passano per i play-off. Il Perugia è ultimo in classifica con zero punti, nell’ultimo turno ha perso in casa 1-2 contro l’Ascoli.