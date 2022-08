Alla scoperta del Liverpool, dalla stagione quasi perfetta ai ‘problemi’ di quest’anno

Il Napoli sfiderà ancora una volta il Liverpool nella fase a gironi di Champions League.

I precedenti: Negli ultimi anni Napoli-Liverpool è diventata una piccola ‘classifica’ del calcio europeo. Gli azzurri, infatti, hanno incontrato nei propri cammini europei già tre volte il club inglese: una volta in Europa League nel 2010 ed in Champions League sia nel 2018 che nel 2019. Proprio i precedenti nella massima competizione europea sono certamente più favorevoli per i partenopei, visto che in casa hanno sempre battuto i ‘Reds’. Anche se nel 2019 fu il Liverpool a passare il girone dietro al PSG, mentre il Napoli di Ancelotti fu ‘retrocesso’ in Europa League. Ai fini del passaggio del turno fu decisiva la grandissima parata di Allison su Milik nei minuti finali del match di ritorno giocato all’Anfield.

La stagione quasi perfetta dell’anno scorso: Il Liverpool in questi anni può essere sicuramente annoverato tra le due (massimo tre) squadre più forti al mondo. L’anno scorso, infatti, il team di Klopp è riuscito ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, anche se è riuscita a vincere ‘solo’ la FA Cup e la Coppa di Lega, mentre hanno perso il campionato solo per un punto in meno rispetto al City di Guardiola e la finale di Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti.

Il Liverpool di oggi: Nonostante questo percorso netto della stagione scorsa, nel Liverpool c’è stato più di qualche cambiamento importante, considerando che è andato via Mané (volato in Germania per giocare con il Bayern Monaco) ed è arrivato Darwin Nunez dal Benfica per la bellezza di 100 milioni di euro. Queste prime gare delll’annata 2022/23 degli uomini di Klopp non sono state tutte perfette, anzi. Il Liverpool ha sì battuto il City per 3-1 in Community Shield, ma in campionato è partito con il freno a mano tirato. I ‘Reds’, infatti, hanno totalizzato solo due punti nelle tre gare di campionato, dove nell’ultimo turno hanno perso contro il Manchester United. La stelle della squadra restano ancora sicuramente Salah e van Dijk, ma attenzione a Nunez e Luis Diaz.

La Formazione tipo (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Phillips, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.