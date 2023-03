Torino-Napoli, le probabili formazioni: due cambi per Spalletti

Il Napoli vuole continuare il suo viaggio, si prepara ad affrontare il Torino in trasferta, una squadra ostica, con un’identità ben precisa. La formazione di Juric è in salute, reduce da due successi consecutivi contro Bologna e Lecce, ottenuti tenendo la porta inviolata che hanno rilanciato il Toro verso le coppe europee, a caccia del posto che potrebbe liberare la Juventus se venissero confermate le penalizzazioni.

Juric ha perso Miranchuk per un infortunio muscolare, il centrocampista offensivo ex Atalanta s’aggiunge agli altri assenti: Karamoh, Lazaro, Vieira e Zima. In porta ci sarà Milinkovic Savic, Gravillon è in vantaggio su Djidji, Schuurs è il centrale difensivo, l’ex Ajax è uno dei giocatori più interessanti del campionati nel suo ruolo e al suo fianco ci sarà Buongiorno, fresco di convocazione in Nazionale. Singo lavorerà a destra, Rodriguez a sinistra con Ilic e Ricci, in vantaggio su Linetty. Radonjic e Vlasic si muoveranno alle spalle di Sanabria.

“Qualche nuovo titolare ci sarà”, ha annunciato Spalletti senza far riferimento, però, alle scelte che potrebbe fare. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera che potrebbe essere preferito a Mario Rui per il duello fisico con Singo e Vlasic. Anguissa, Lobotka e Zielinski comporranno la mediana, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia formeranno il reparto offensivo. Lozano e Olivera, quindi, dovrebbero essere i due cambi di Spalletti, scalpita anche Elmas che potrebbe insidiare Zielinski. In casa Napoli ci sono tre assenze: Raspadori che non ha ancora recuperato e tornerà dopo la sosta contro il Milan, Demme out per affaticamento e Marfella, al suo posto ci sarà Idasiak.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele, Gaetano, Elmas, Politano, Simeone. All. Spalletti