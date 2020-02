Il Napoli prova a rialzare la testa in campionato dopo le sconfitte contro il Bologna e l’Inter, al Ianniello arriva l’Empoli che ha undici punti in più degli azzurrini ma è reduce come i ragazzi di Angelini da due ko consecutivi contro il Cagliari e la Lazio. Angelini deve rinunciare a Senese e Palmieri, impegnati in allenamento con la prima squadra visto che mancano Koulibaly, Lozano e bisogna verificare le condizioni di Milik, non convocato per la vittoriosa trasferta di Cagliari a causa di un’infiammazione al ginocchio. Rientra, però, Mamas pronto a dare sostanza e ordine tattico al centrocampo azzurro. Angelini dovrebbe confermare il 4-3-3: in porta dovrebbe tornare Idasiak, sulle corsie laterali sono pronti Zanoli e Tsoungui con la coppia centrale Costanzo-D’Onofrio. Manca anche Manzi che sconta il secondo turno di squalifica, rientrerà nella gara interna contro il Chievo, salterà anche la trasferta di Roma. A centrocampo Mamas dovrebbe agire da interno destro, Ceparano va verso la conferma nel ruolo di play con Zedadka sul centro-sinistra. Nel tridente Vianni sarà il centravanti con Vrikkis e Sgarbi a supporto, ci sarà anche una bocca di fuoco in più dalla panchina: l’ex Empoli Bozhanaj. Altre risorse possono essere Cioffi, Vrakas e la mezzala con caratteristiche offensive Labriola. Il Napoli è a secco da due gare e ha il peggior attacco del campionato (solo diciotto le reti segnate) insieme al Torino quartultimo in classifica. L’Empoli di Buscè dovrebbe adottare il 4-3-1-2, in porta ci sarà Pratelli, Donati e Adamoli agiranno da esterni bassi, al centro della difesa manca Matteucci squalificato, con Viti ci sarà Fradella, Zelenkovs agirà da play, Belardinelli e Sidibè gli interni di centrocampo, Lombardi il trequartista con Cannavò e Merola coppia d’attacco. Un’alternativa potrebbe essere Asllani play con Zelenkovs rifinitore al posto di Lombardi. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanoli, Costanzo, D’Onofrio, Tsoungui; Mamas, Ceparano, Zedadka; Vrikkis, Vianni, Sgarbi. A disp.: Daniele, Virgilio, D’Amato, Brando, Labriola, Marrazzo, Potenza, Zanon, Vrakas, Bozhanaj, Cavallo, Cioffi. All. Angelini

EMPOLI (4-3-1-2): Pratelli; Donati, Fradella, Viti, Adamoli; Belardinelli, Zelenkovs, Sidibe; Lombardi; Merola, Cannavo.