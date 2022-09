Repubblica – Napoli-Liverpool, Lozano sarà convocato: recupero record per il Chucky

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Hirving Lozano dovrebbe essere regolarmente convocato contro il Liverpool dopo aver subito recuperato dal trauma cranico riportato nel match contro la Lazio: “La prima opzione per l’attacco è il recupero di Osimhen, che si aggiungerebbe piacevolmente a quello a tempo di record di Hirving Lozano. Il messicano è infatti già tornato in gruppo, dopo essere uscito in barella sabato scorso all’Olimpico per un violento colpo subito alla testa. Ieri s’è allenato regolarmente e oggi il Chucky sarà tra i convocati”.