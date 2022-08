Raspadori: “Penso sia importante portare quante più palle possibili nell’area avversaria, è importante il risultato di squadra, conta quello. Sicuramente Mertens mi ha colpito più di tutti per il modo di stare in campo, per come si smarcava, è sempre una responsabilità, giocatori così importanti hanno fatto tanta roba. Lavorerò per riuscirci a fare questo. Per il tipo di calcio che si gioca nel Napoli, ci sono tante occasioni per far gol, noi giocatori offensivi possiamo stare più vicini alla porta, ho fatto la scelta migliore. La piazza è qualcosa d’incredibile. La Foja come soprannome? Si può aggiungere a Jack o Giacomino. Saluto mister Turrini, che mi ha allenato in Primavera, tutto passa dal lavoro quotidiano, quando si da il 100% per quello che si fa e che si ama, arrivano i risultati. Sulla città e sul calore dei tifosi c’è poco da dire, così giovane non avevo ancora vissuto certe emozioni. C’era un clima pazzesco per una gara amichevole, la cosa più importante in questo sport per avere equilibrio. La città è magnifica, stupenda. Voglio dare tutto il possibile, non mi vedrete mai mollare e incitare i compagni, sono molto felice e carico”

Raspadori: “Sono molto contento, la competizione è tanta, fa parte del crescere, di voler essere ambizioso. Il mister farà le scelte sempre in funzione delle partite, dell’avversario. Ci tengo a ringraziare ancora una volta il Sassuolo, devo tanto a loro, sono arrivato da bambino, ho fatto tutto lì, è il mio primo cambiamento nella vita, mi hanno dato l’opportunità di fare in modo che la mia ambizione diventasse realtà. Affrontare le cose con equilibrio ha portato all’obiettivo, ad un traguardo importante per tutte e tre le parti”

Raspadori: “C’è tanta qualità, li ho sempre ammirati in tv e da avversario, spero di conoscere sempre meglio i miei compagni. Penso che noi dobbiamo concentrarci a fare del nostro meglio, la nostra priorità dev’essere fare il meglio possibile in ogni momento. Penso che Napoli fosse la tappa giusta del mio percorso, volevo venire qui, la società ha dimostrato tanto di volermi, volevano questo progetto nuovo. Sono sicuro che riusciremo a costruire qualcosa di bello. Quest’avventura dev’essere presa sia come opportunità che come responsabilità, portare una maglia così pesante davanti ad un pubblico così caloroso comporta delle responsabilità, vogliamo cercare di esprimerci sempre al meglio”

Raspadori: “Penso che il paragone con Paolo Rossi sia un po’ esagerato, mi trovo a mio agio di più nelle zone centrali, come prima punta o tra le linee, sono un giocatore duttile, riesco ad interpretare vari ruoli in maniera buona. A questi livelli la duttilità può aiutare. Ci siamo sentiti con Di Lorenzo, Meret, Insigne, hanno dimostrato l’affetto e la voglia di avermi qui con loro. È stato un motivo in più per intraprendere questo percorso”

Raspadori: “Non ho parlato con Mancini per questa scelta, nei mesi scorsi in Nazionale abbiamo fatto una chiacchierata. Champions? È il sogno da bambino, da brividi, cercherò di diventare ogni giorno il meglio possibile”

Raspadori: “Volevo il Napoli, rispondeva alla mia ambizione di crescere, mettermi in difficoltà, era quello che volevo, che sentivo dentro di me, hanno dimostrato di volermi tanto. Ringrazio il presidente, il mister per l’opportunità”

