RILEGGI LIVE – Primavera 2: Napoli-Reggina 2-0 (78′ Vergara, 90′ D’Agostino), tre punti importanti per gli azzurri

94′ FINISCE IL MATCH!!!

91′ Quattro minuti di recupero

90′ GOOOL NAPOLI!! Azione dalla destra di Barba che crossa, ci prova Di Dona ma il suo tiro viene respinto ed in girata D’Agostino insacca con un gran gol!

85′ Escono Rao e Mongani, entrano Tersinio e Zinno.

82′ Tiro dal limite di Vergara, palla di poco alta sulla traversa

81′ Gol annullato a Vergara per fuorigioco

80′ Spaticchia abbatte Vergara e viene ammonito.

78′ GOOOL NAPOLIII! Punizione di Sami dalla sinistra, in scivolata interviene Vergara che si inventa una bella traiettoria ed insacca!

75′ Esce Bezzon ed entra Clemente

73′ Gol annullato per un fallo di D’Agostino, aveva poi segnato Potenza sul cross.

72′ Vergara scatta in velocità ed arriva davanti alla porta, a tu per tu con il portiere che compie un miracolo.

68′ Infortunio per Labriola, al suo posto entra Di Dona.

64′ Esce Ambrosino ed entra Furina

62′ Esce Scolaro ed entra Domanico.

61′ Trattenuta in area di Potenza su Rao, proteste dei calabresi. Espulso un componente della panchina.

59′ Labriolla controlla e tira dai 30 metri, palla alta sulla traversa

58′ Esce Amoah ed entra Vergara nel Napoli

52′ Assist tra le linee di D’Agostino, ma non ci arriva nessuno.

50′ Tiro di Provazza, respinge Spedalieri.

49′ Cross di Provazza, chiude bene al centro Spedalieri

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo

40′ Labriola recupera palla a Carlucci, si accentra e va al tiro, di pochissimo a lato. Forse la miglior occasione per gli azzurrini.

36′ Provazza si gira bene e prova il tiro, che risulta debole, blocca Idasiak.

27′ Lancio di Sami per Labriola, fermato davvero in ottima posizione per un fuorigioco molto dubbio.

24′ Sugli sviluppi di un corner ci prova dalla distanza Spaticchia, Idasiak si distende e blocca.

23′ Angolo di Labriola, spazza la difesa e la palla va a Virgilio che controlla e va al tiro, di poco fuori.

21′ Azione personale di D’Agostino che passa ad Ambrosino, scarico verso Sami e tiro di poco a lato.

17′ Palla in verticale di Scolaro per Provazza che tira all’interno dell’area, palla fuori.

15′ Ci prova Scolaro dalla distanza, palla a lato

12′ Ammonito Vigliani per un fallo su D’Agostino

11′ Contatto in area tra Ambrosino e Spaticchia, per l’arbitro non è nulla e lascia correre.

1′ Ci prova Labriola dalla distanza, palla a lato

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Spedalieri, Guarino, Potenza; Virgilio, Amoah, Sami, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. PANCHINA: Pinto, Provitolo, Acampa, D’Onofrio, Sepe, Vergara, Nzila, Di Dona, Furina, Umile. All.Cascione

REGGINA (4-3-3): Lofaro; Foti, Rechichi, Vigliani, Spaticchia; Scolaro, Rao, Carlucci; Bezzon, Mongani, Provazza. PANCHINA: Ammirati, Iero, Aliquo, Di Bella, Pellicano, Costantino, Traore, Pastorella, Tersinio, Clemente, Domanico, Zinno. All. Falsini

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera tra Napoli e Reggina. Gli azzurrini sono nelle retrovie della classifica ma hanno diversi match da recuperare a causa della Pandemia e sfidano i calabresi per acquisire punti importanti e rient13rare nella lotta ai Playoff.

CLICCA QUI per la Preview del match.