Nuovo appuntamento con la Scugnizzeria, la rubrica di IamNaples.it che segue le avventure dei giovani azzurri in Italia e all’estero.

Ecco il riassunto nell’ultimo fine settimana:

Bundesliga, Lipsia-Eintracht Francoforte 1-1 (Younes)

Frena il Lipsia secondo in classifica quest’oggi nel match di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. Succede tutto nel secondo tempo, quando pronti via i padroni di casa passano in vantaggio con Forsberg (46′). All’ora di gioco, precisamente al 61′, gli ospiti però trovano il gol del pareggio di Kamada su assist dell’ex milanista André Silva. Titolare Younes, in prestito dal Napoli all’Eintracht, che non è riuscito a incidere sulla partita ed è uscito al 72′, rimediando anche un cartellino giallo.

Eredivisie, VVV Venlo-Sittard 1-3 (Machach)

Nella gara valida per la ventiseiesima giornata della EREDIVISIE OLANDESE, ottima prestazione del Fortuna Sittard. Vittoria a domicilio per Rienstra e compagni che sconfiggono il VVV Venlo per 3-1 con Lisandro Semedo grande protagonista del match con una rete e 1 assist, mentre gli altri marcatori sono stati:Giakoumakis (VVV Venlo), Seuntjens (Fortuna Sittard), Flemming (Fortuna Sittard). Machach non convocato per infortunio.

Serie A, Lazio-Crotone 3-2 (Luperto, Ounas)

Un Crotone trascinato dall’orgoglio e da Simy non basta a portare a casa punti nel match di quest’oggi in casa della Lazio. La ventisettesima giornata di Serie A si è aperta con la sfida dell’Olimpico, che ha visto gli uomini di Cosmi confermare l’ottimo stato di salute dopo la vittoria contro il Torino dello scorso turno e una squadra, quella biancoceleste, tornare alla vittoria a fatica dopo tre giornate di fila (conteggiando anche la partita rinviata contro i granata).

Milinkovic-Savic e Luis Alberto i primi due marcatori della Lazio, rimontata però per due volte dalla doppietta dell’attaccante nigeriano. A condurre i capitolini verso i tre punti ci pensa Caicedo, il quale si conferma un’arma micidiale dalla panchina per Simone Inzaghi. Lazio che, col successo di oggi, si porta a meno uno dal Napoli, impegnato domenica sera in casa del Milan. Luperto: si dispera sul gol di Milinkovic-Savic, ogni volta che la Lazio sfonda dalle sue parti rischia qualcosa. Il momento non è dei migliori, ma l’impegno non manca. Ounas: fa un lavoro incredibile tra le linee. Si piazza sulla trequarti e fa da collante, tra giocate di classe e tocchi giusti diventa un fattore determinante.

Serie B, Cremonese-Reggiana 3-0 (Gaetano)

Termina 3-0 lo scontro diretto per la permanenza in Serie B tra Cremonese e Reggiana. Succede tutto nella ripresa, ottimo l’ingresso in campo di Gaetano che firma l’assist per il 3-0 di Colombo e va vicino al gol nel finale.

Serie B, Lecce-Chievo 4-2 (Palmiero e Ciciretti)

Bellissima vittoria del Lecce che batte il Chievo 4-2. Maggio ci mette 9’ a trovare l’1-0: gran bella azione sull’asse Pettinari, Henderson, che col tacco serve l’ex Napoli per il gol del vantaggio. Il Chievo trova pure il pareggio: Obi di testa svetta più in alto di tutti e fa 1-1, ma è un’illusione per i veronesi. Tre minuti dopo Coda riporta il Lecce in vantaggio: assist di Meccariello (colpevole sul gol subito). Lo stesso Coda triplica al 38’ ma è un Lecce che va sul velluto: il 4-1 arriva con Pettinari, su assist di Maggio. Nella ripresa il Chievo accorcia con Mogos al 7’ del secondo tempo ma poi con Leverbe spara alle stelle il rigore che avrebbe riaperto la partita. Sia Palmiero che Ciciretti sono entrati nel corso secondo tempo: il primo al 46, mentre il secondo al 60′.

Serie C, Lecco-Grosseto 1-1 (Russo)

Finisce 1-1 il match in programma oggi tra Lecco e Grosseto, valido per la trentesima giornata di Serie C, girone A. Succede tutto nel secondo tempo e a portarsi in vantaggio per primi sono i padroni di casa, che al 61′ fanno 1-0 grazie al gol dell’ex Napoli Liguori. Gli uomini di Magrini, però, ci credono fino alla fine e, quando l’epilogo sembrava ormai scritto, al 91′ trovano un insperato pareggio con Simeoni. In campo solo nel finale l’azzurrino Russo, in prestito dal Napoli al Grossetto.

Serie B, Salernitana-Cosenza 0-0 (Tutino)

Termina a reti inviolate il match tra Salernitana e Cosenza. La Salernitana sale a 47 punti e affianca il Monza in seconda posizione, ma perde l’occasione di portarsi momentaneamente a -1 dall’Empoli capolista. Il Cosenza sale a 27 dopo la serie negativa di tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Polveri bagnate per l’ex di turno che non riesce quasi mai a concludere in port, sostituito all’83’.

Serie C, Modena-Mantova 1-1 (Prezioso)

Finisce in pareggio tra Modena e Mantova, match valida per la 30^ giornata di Serie C, girone B. Terzo 1-1 consecutivo per i padroni di casa che allungano ancora di più la loro distanza dal Padova capolista del girone. Apre le marcature Tulissi al 15′ per il Modena. Vantaggio poi vanificato dagli ospiti grazie a un goal di Guccione a inizio del secondo tempo. Mario Prezioso, centrocampista in prestito dal Napoli, è subentrato al 85′.

Serie C, Legnago Salus-Fano 3-0 (Zanoli e Sgarbi)

Vittoria bella e convincente quella di oggi per il Legnago Salus , che si impone per 3-0 nel match interno salvezza contro il Fano . Padroni di casa che archiviano la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Bondioli al 9′, Chakir al 27′ e Lazarevic al 33′. Legnago Salus che, in questa stagione, si avvale in rosa di due talenti provenienti dal Napoli, ossia Zanoli e Sgarbi . Il primo, ormai regolarmente tra i titolari, anche quest’oggi è stato in campo per tutti i 90′. Fuori dai convocati, invece, il secondo.

Serie C, Foggia-Cavese 1-0 (Cavese)