Spalletti a Dazn: “San Siro? Non so come reagirò. Lozano ha personalità, vuole prendersi le responsabilità”

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, intervenuto a Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prima di Inter-Napoli: “Ritorno a San Siro? Vivo tutto intensamente, si fa tutto in diretta. Non so come reagirò. Il mio passato lo porto sempre dietro, ho provato sensazioni bellissime qui a Milano. Ho trovato un ambiente che mi ha seguito e mi ha dato una mano. Faccio loro i complimenti per la vittoria dello Scudetto l’anno scorso. Lozano è sempre disponibile, vuole giocare e quando lo togli ad un quarto d’ora dalla fine vorrebbe restare dentro. È giusto così, è un calciatore che sa ribaltare l’azione, che ti crea delle possibilità visto che è bravo nell’uno contro uno. È uno di personalità, vuole prendersi le responsabilità“.