Spalletti a DAZN: “Vittoria meritata. Bravo Raspadori. Su Kvaratskhelia dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia: “Per noi ci sono partite fondamentali per l’alta classifica o gare assolutamente da vincere. Abbiamo preparato 4-5 palle per buttarle dentro, in qualche caso abbiamo fatto confusione e preso delle ripartenze, è una vittoria meritatissima da punto di vista del gioco. E’ stata una parita difficile, perchè giochi dopo una gara difficile, con tutto questo caldo, è difficile avere lucidità estrema ma le cose le abbiamo fatte per portare a casa la partita. Grazie alla loro insistenza e disponibilità a provarci fino all’ultimo l’abbiamo portata a casa. Qualità, pazienza, essere convinti che prima o poi ce la facciamo, ma non ce lo possiamo permettere di perdere punti, l’anno scorso sono costati il campionato e l’altissima classifica. Oggi i calciatori sono stati eccezionali sotto certi punti di vista, ma non si devono accontentare perchè può succedere che poi non c’è la zampata di Raspa a fine partita e sono punti determinanti. Abbiamo fatto delle cose fatte bene, stavano sul nostro terzino sinistro con il quinto e ogni tanto il braccetto arrivava in ritardo su Kvara. Raspadori? E’ stato sempre in partita, ha fatto una partita eccezionale, è venuto incontro a legare col centrocampo tante volte, non siamo stati bravi a far girare veloce la palla. Ipotesi di sostituirlo durante la partita? I miei collaboratori mi hanno detto di considerare l’altra opportunità, invece l’ho lasciato facendo l’altra sostituzione ma si poteva fare ugualmente, Elmas ha giocato a sinistra diverse volte e lo ha fatto bene”.