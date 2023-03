Spalletti a KKN: ” I ragazzi erano dispiaciutissimi, negli spogliatoi ho dovuto dare pacche a tutti”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sfida persa dagli azzurri contro la Lazio: “Cosa è mancato? Si un po’ di qualità nel palleggio, loro chiudevano bene le vie centrali e noi non siamo stati bravi a trovare le giocate sulle vie esterne. Dovevamo cercare un po’ di roba in più lì in mezzo nel primo tempo, nella ripresa meglio con più aggressività e quando siamo riusciti a scavare con sponde dietro la linea dei centrocampisti abbiamo sbagliato l’imbucata per rompere la linea difensiva. Gol della Lazio? Kvaratskhelia ha fatto bene perché voleva servire i compagni e magari gli è venuta un pochino lunga. Vecino poi ha trovato quello spiraglio di un centimetro che solo calciatori forti come lui trovano. Poteva finire in parità, sarebbe stato più giusto ma noi spesso abbiamo trovato vittorie quando magari sarebbe stato più giusto il pari. Lo accettiamo e andiamo avanti. Negli spogliatoi i ragazzi erano dispiaciutissimi, ho dovuto dare pacche a tutti e dire ‘bravi’ perché hanno dato comunque il massimo impegno”.