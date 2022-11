Spalletti: “Era una partita difficilissima. Per quello che vogliamo fare noi sono sempre punti importanti”

Nel post partita di Atalanta-Napoli è intervenuto Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn:

“Era una partita difficilissima, per quello che vogliamo fare noi, quali sono tre punti meno importanti? Dobbiamo essere noi stessi, andare in campo e sbagliare qualche passaggio di meno rispetto al secondo tempo, ma con l’intenzione di chiudere sempre la partita. L’Atalanta ha idee e caratteristiche ben visibili, ha giocato una grande partita, questo dá la dimensione dei tre punti che abbiamo conquistato qui. La mia squadra è abituata a giocare contro questi cori e queste difficoltà tipiche di questi ambiente, lo fa ormai con tranquillità. Osimhen? È un calciatore che ha strappi e vampate di forza, velocità e fisico, ogni tanto deve interpretare meglio qualche azione. Stasera era un po’ stanco, ha fatto quello che doveva fare. Per fare un calcio offensivo si rimane a metà campo due contro due com’è successo a Kim e Jesus. Kvara? Ha un dolore dietro la schiena per la botta presa da Arnold. Nei due giorni successivi sembrava migliorasse, ieri invece non stava bene. Abbiamo altri giocatori di cui ci si può fidare, Elmas ha fatto qualità e quantità in maniera eccezionale e abbiamo preferito lasciarlo a casa per farlo stare tranquillo”.