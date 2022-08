Spalletti: “Insulti dietro la panchina per tutta la gara. M’aspettavo di più dai subentranti”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Fiorentina-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non c’è alcun problema tra Firenze e me, tra la Toscana e me. Porto via un punto difficile, meritato, la linea difensiva ha lavorato bene anche nelle poche occasioni che ha lavorato in inferiorità numerica poche volte. Gollini ha fatto un paio d’interventi, Lozano ha avuto di testa una palla troppo facile per non far gol. Sugli insulti a Firenze succede sempre questo, per tutta la partita dietro la panchina con i bambini al loro fianco gli insulti “la maiala di tua madre” per tutta la partita con nessuno che gli dice niente. Mi aspettavo di più dai subentrati, non abbiamo messo la freschezza che dovevamo, bisognava fare più attenzione a gestire la palla. Kvara ha sulle spalle il messaggio di una nazione, è un po’ frenetico per far vedere tutto il suo valore, deve aspettare il momento giusto, farà vedere di essere pronto per qualsiasi squadra. Sappiamo cosa dev’essere la nostra squadra, non ci possiamo nascondere, andiamo a giocare le partite per essere protagonisti, stasera abbiamo perso qualche palla di troppo nella costruzione. Quando gestiamo la palla, bisogna alzare di più il livello. Non ho visto problemi di condizione atletica, possiamo far meglio nella velocità e nella qualità delle giocate”

Dal nostro inviato a Firenze Ciro Troise