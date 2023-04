Spalletti: “Il rigore su Lozano era netto, pubblico commuovente. Voglio bene a questa squadra”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Inizialmente ho tentato di prendere un po’ di posizione su Kvaratskhelia, mi è stato detto di tutto, si sono scomodati personaggi illustri. Il ragazzo merita, è sano, sensibilissimo, durante il primo tempo ha saltato poche volte l’avversario, nel secondo tempo ha fatto due numeri pazzeschi riguardo a qualità e sostanza. Ci è arrivato un po’ con il fiato tirato, si è visto in questo ultimo periodo, qualcuno ha avvertito un po’ di fatica fatta senza aver recuperato tantissimo. Abbiamo fatto complessivamente una buona partita, Kvaratskhelia è una grande persona, sono felice di lavorarci insieme, ci darà la sua qualità per il grande obiettivo che abbiamo davanti. Le prestazioni successive non dicono che il 4-0 ha minato le certezze, abbiamo fatto due grandissimi prestazioni sia nella prima partita che stasera. Come ho detto prima, faccio i complimenti al Milan per il passaggio del turno. Abbiamo fatto due prestazioni di sostanza, il Milan ci ha creato dei problemi ma si commettono delle ingenuità che non ci possiamo permettere per il calcio che proponiamo. Ci ha minato un po’ la condizione la sosta delle Nazionali, abbiamo visto che hanno giocato su campi incredibili. La vittoria di Torino ha messo loro in testa che il campionato fosse una formalità, che Napoli-Milan fosse una serata di gala senza la giusta cattiveria. Ci fa piacere che lo stadio sia tornato a lottare con la squadra, ci è dispiaciuto non poter dedicare loro la vittoria, a volte sono stati commoventi. Osimhen ha lottato fino alla fine ma in allenamento non puoi alzare tantissimo il livello dopo l’infortunio, ci siamo arrivati un po’ con dei giocatori non allenati. Non è una scusante in funzione del risultato, niente mi consolerà, s’accetta il verdetto del campo. I calciatori hanno fatto una grandissima partita, non hanno mai avuto dubbi sull’andare a fare la partita, il Milan ha vinto meritatamente, noi usciamo con un po’ d’amarezza. Sono un po’ tutte le cose che incidono sul doppio risultato tra San Siro ed oggi. Per Politano, Mario Rui e Rrahmani vanno fatti degli esami. Abbiamo una squadra giovane, forte, i ragazzi sono stati bravissimi per tutto l’anno, anche in Champions nella mentalità di andare a fare il pressing alto, fare la partita, rischiare anche delle imbarcate come quelle subite stasera, spesso dovute a delle ingenuità. Stasera proprio dico ai ragazzi che voglio bene loro. Il Milan nella valorizzazione degli episodi ha sfruttato anche il peso del proprio club, degli uomini che ha. Nella gestione della prima gara, ho visto anche giornali schierati dargli l’insufficienza e vuol dire, quindi, che l’ha fatta grossa. Il passato in Champions incide, al 37′ c’è rigore su Lozano, non è una questione di contatto ma d’impatto, gli ha stravolto la caviglia con quell’entrata, non ha mai preso il pallone”

A cura di Ciro Troise