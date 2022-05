Torino-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti opta ancora per Mertens

Il Napoli ha blindato la qualificazione alla Champions League, il sogno scudetto ormai è sfumato ma gli azzurri non ci stanno a mollare, vogliono conservare il terzo posto e finire il campionato davanti alla Juventus, non accade da undici anni. Il primo avversario in questo rush finale è il Torino, una squadra ostica che proviene da sei risultati utili consecutivi. Nel 2022 la squadra di Juric ha ben figurato contro tutte le big, strappando un pareggio contro Milan, Inter e Juventus. Il Toro ha forza fisica, qualità tecnica, una spiccata organizzazione tattica con cui è capace di spegnere le fonti di gioco altrui e allo stesso tempo saper proporre manovre interessanti e pericolosi, sia tra le linee che in ampiezza con gli esterni come Singo e Vojvoda.

Squadra che vince non si cambia per Spalletti

Il Napoli va a Torino quasi al completo, manca solo Ghoulam per fastidi muscolari. È rientrato anche Lobotka ma probabilmente partirà dalla panchina, tornando in campo gradualmente. Spalletti sceglie la linea “squadra che vince non si cambia”, confermando l’undici che ha rifilato una goleada al Sassuolo.

Ci sarà ancora Mertens con Osimhen, una soluzione che si sta rivelando anche compatibile con gli equilibri di squadra. Aumentano i rischi di aprire il campo agli avversari ma la squadra acquisisce maggiore incisività e pericolosità, occupando meglio gli spazi, con maggiore qualità.

In porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi con Rrahmani e Koulibaly a formare la coppia centrale di difesa. Fabian Ruiz e Anguissa agiranno in mediana, Lozano, Mertens e Insigne si muoveranno alle spalle di Osimhen.

Juric deve rimediare all’assenza dello squalificato Lukic, mancherà anche Sanabria, fermo per infortunio fino a fine stagione. In porta ci sarà Berisha, come annunciato dallo stesso Juric. Djidji, Bremer e Rodriguez formeranno il reparto difensivo. Singo e Vojvoda saranno gli esterni a tutta fascia con Mandragora e Ricci in mezzo al campo. Praet e Brekalo agiranno alle spalle del centravanti Belotti.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna, Politano, Ounas. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise