Tuttosport – De Laurentiis vuole riformare l’Uefa, non combatterla. Ma resta vigile sul progetto Superlega

Sebbene abbia smentito qualsiasi contatto con JP Morgan, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis resta vigile sul progetto Superlega. Questo è quanto riferisce oggi Tuttosport, che scrive: “Sul fronte Napoli si insiste con un «no comment» di estrema prudenza, trattandosi di una vicenda in continua evoluzione. Va ricordato che la Superlega è un vecchio pallino del produttore romano e il coinvolgimento del Napoli sarebbe per lui un enorme successo, purché tale operazione non sia in opposizione agli organi che governano il calcio mondiale.

Aurelio De Laurentiis voleva la riforma della Uefa e non andare contro alla stessa, non sembrerebbe essere d’accordo con questa sorta di golpe, però resta prudente, in silenzio, per capire quale evoluzione avrà la questione della Superlega“.