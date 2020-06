Tuttosport – Il Napoli torna alla carica per Everton Soares: il Gremio fissa il prezzo

In casa Napoli si riaccende l’interesse per Everton Soares. L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il Gremio ha riaperto le porte ai club interessati – dopo la discussione sulla ripartizione dell’incasso della cessione – e tra questi c’è, appunto, quello azzurro.

Sul talentuoso attaccante brasiliano, però, c’è da tener conto del pressing anche del Borussia Dortmund, anch’esso molto forte su di lui. Dal canto suo, il Gremio parla chiaro: non ci si siederà al tavolo delle trattative per meno di 30 milioni di euro: “Everton Sousa Soraes, 24 anni, talentuoso brasiliano del Gremio di Porto Alegre, di professione esterno offensivo. Nel caso specifico, il ds Giuntoli avrebbe ricevuto dal Brasile l’informazione che il Gremio avrebbe trovato l’accordo al suo interno, relativamente alla suddivisione degli utili sulla cessione del nazionale brasiliano e sul prezzo da chiedere alle società interessate ad Everton”.

“Il Correio do Povo, giornale di Porto Alegre, ha svelato alcuni particolari sulla trattativa che portano tutti in direzione Napoli. Il Gremio non ha ancora ricevuto offerte ufficiali, ma intanto ha definito quanto intende incassare dalla sua cessione: il 70 per cento della somma totale. L’obiettivo è ottenere 21 milioni di euro (quindi chiederne 30, ndr) , oltre a mantenere una percentuale per una futura vendita in Europa. L’affare Everton non si sbloccava perché non c’era chiarezza tra tutti i titolari del cartellino. Il Gremio inizialmente era proprietario del 50 per cento dei diritti, mentre i due imprenditori Gilmar Veloz il 30% e Celso Rigo il 10%. Le tre parti hanno raggiunto un accordo con la percentuale per il Gremio al 70%”.

Tracciate le linee-guida per la cessione di Everton, ora partirà la caccia al giocatore da parte dei tre club che hanno mostrato il maggior interesse nei suoi confronti (c’è anche l’Atletico Madrid sul giocatore, ndr). Il consiglio direttivo del Gremio darà priorità alla proposta migliore. Il Napoli vorrebbe chiudere in fretta l’operazione, soprattutto perché sta per scattare l’offensiva di un’altra società, molto potente ed attenta sul mercato dei giovani, il Borussia Dortmund”.