Youth League, Napoli-Sporting Braga: le probabili formazioni

Il Napoli domani alle 16 (diretta testuale su IamNaples.it, televisiva sul sito ufficiale della Uefa) chiuderà la sua avventura in Youth League per questa stagione, affronterà lo Sporting Braga che lotta con il Real Madrid per il primo posto nel girone, entrambe le squadre sono a quota undici punti.

All’andata è finita 1-0 per i portoghesi, fu la prima gara del Napoli in questa competizione. Il Braga dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, in porta ci sarà Carvalho. Costa e Chissumba saranno gli esterni, Noro e Matos al centro della difesa. Barbosa e Rodrigues lavoreranno in mediana, Fernandes (esterno offensivo di talento, nel giro della prima squadra), Joao Goncalves e Duarte si muoveranno sulla trequarti a supporto dell’attaccante J.Rodrigues.

Il Napoli è reduce dalla sconfitta interna contro il Crotone in campionato, Tedesco ha in mente di gestire le forze in vista della sfida di sabato contro il Perugia in trasferta, fondamentale per la rincorsa alla zona play-off. In porta ci sarà Pellino, la linea difensiva sarà formata da Mazzone, Gambardella, che sarà squalificato sabato in campi0nato, Esposito e De Crescenzo, De Chiara, Legnante e D’Angelo, Ballabile, Raggioli e Borriello formeranno il tridente offensivo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Pellino, Mazzone, Gambardella, Esposito, De Crescenzo; De Chiara, Legnante, D’Angelo; Ballabile, Raggioli, Borriello. All. Tedesco

BRAGA (4-2-3-1): Carvalho; Costa, Noro, Matos, Chissumba; Barbosa, Rodrigues; Fernandes, Joao Goncalves, Duarte; J. Rodrigues. All. Rui Duarte

A cura di Ciro Troise