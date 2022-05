Scontri Ischia Calcio – Puteolana: 11 daspo dalla Questura di Napoli

Il 30 gennaio 2022, prima del match tra Ischia Calcio e Puteolana (terminata poi 0-1), c’erano stati degli scontri tra le due tifoserie. Ecco la decisione del Questore di Napoli in merito

Incontro di calcio Ischia Calcio- Puteolana: emessi 11 Daspo.

Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da due a cinque anni, nei confronti di 7 tifosi puteolani (tra questi due minorenni) e 4 ischitani che, poco prima dell’incontro di calcio Ischia Calcio-Puteolana, disputato il 30 gennaio scorso presso lo stadio “E.Mazzella” di Ischia, all’esterno dell’impianto sportivo erano venuti in contatto fronteggiandosi con mazze e cinture e lanciandosi pietre e bottiglie.

Nella circostanza i poliziotti, dopo aver riportato la situazione alla calma, grazie all’analisi delle immagini, erano riusciti a indentificare alcuni dei responsabili e a denunciarli per lancio di materiale pericoloso e tre di essi anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

A tre dei tifosi ischitani, già sottoposti a Daspo, è stato altresì prescritto di comparire presso il Commissariato in occasione degli incontri.

Napoli, 14 maggio 2022