Parma-Napoli a Giua, torna l’arbitro degli orrori di Napoli-Lecce

Allo stadio Ennio Tardini si giocherà Parma-Napoli, alle ore 19:30 in diretta su Dazn. I partenopei sono tornati alla vittoria dopo il 2-1 casalingo contro l’Udinese, dopo due pareggi consecutivi. Un match che dovranno affrontare senza Milik e Mertens, con Hirving Lozano ad agire come prima punta. Il messicano ha già ricoperto questo ruolo con Ancelotti, ma senza ottenere grandi risultati se non per l’esordio con la Juventus. Ad arbitrare la partita sarà Antonio Giua, nato a Sassari ma della sezione di Olbia.

Giua è il primo arbitro sardo a essere arrivato in Serie A. Nel 2017 è stato promosso nella CAN B, mentre l’esordio in Serie A è arrivato nel febbraio 2018. Nella CAN A è stato promosso definitivamente questa stagione, nel quale ha diretto 13 partite.

Con il Napoli ha un solo precedente, ovvero la sconfitta casalinga contro il Lecce per 2-3: in quella partita, Giua si è reso protagonista di alcune decisioni a sfavore del Napoli, tra cui un rigore non assegnato per un fallo su Milik. L’arbitro non ritenne fondamentale l’ausilio del VAR e, in seguito a quest’errore, venne fermato per un turno. Per il Parma quattro precedenti con altrettante vittorie, ma nessuna in Serie A.

Antonio Giua ha la media di ammonizioni più bassa in serie A -3,9 a partita-, mentre quella delle espulsione è leggermente alta, una ogni 2,6 a partita. E’ un arbitro, però, che dimostra una sicurezza talmente eccessiva da sfociare in presunzione, visto che tende spesso a snobbare il VAR.

Nico Bastone